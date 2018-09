Kuchen Country Nacht in Kuchen

Country Nacht in Kuchen

Kuchen / swp

Der Vorverkauf für die 8. Patchwork Country Nacht mit den Traveling Bones am Samstag, 22. September in der Bahnhofturnhalle Kuchen hat begonnen. Die Traveling Bones, eine bekannte Country-Band aus dem Gebiet Ulm/Göppingen, besticht durch ihr fetziges Repertoire, das von traditioneller bis hin zur modernen Country-Musik reicht. Mit einem Mix aus bekannten Klassikern des Genres und modernen, rockigen Titeln will die Band ihr Publikum begeistern. Beginn: 20 Uhr.

Karten gibt es in Kuchen bei der Agip-Tankstelle und bei Blumenduft, Seetalbachstr. 21.