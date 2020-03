Der für Samstag, 14.3.20, geplante 10. Uhinger Schlagerfrühling ist am Donnerstag „zum Schutz der Gesundheit unserer Besucher“, wie die Stadt Uhingen in einer Pressemitteilung bekanntgab, abgesagt worden. Auch der für Freitag, 13.3.20, vorgesehene Auftritt von Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle in der Kulturhalle in Süßen findet nicht statt.

Corona-Risko: Viele Veranstaltungen im Kreis Göppingen abgesagt

Diese Absagen wegen des Coronavirus-Risikos sind nur zwei von vielen. Das Konzert der Camerata Vocale am Sonntag, 15.3.20, in Rechberghausen findet ebenso wenig statt wie der Auftritt der Cappella Chamäleon in Gerstetten. Die ebenfalls für Sonntag, 16 und 19 Uhr, geplanten Abendgottesdienste „Hinterm Horizont…“ in der evangelischen Kirche in Wangen werden verschoben. Zum Nachholtermin, der noch nicht feststeht, wird es neue kostenlose Einlasskarten geben.

Weitere Veranstaltungen sind ebenfalls von Absagen betroffen: Am Mittwoch, 18.3.20, wollte der Freundeskreis Margret Hofheinz-Döring die neu gestaltete Dauer-Ausstellung mit Bildern der Künstlerin im Rathaus Zell u. A. vorstellen. Auch diese Veranstaltung wurde abgesagt, ebenso wie das Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester (LPO) am Samstag, 21. März, in Nenningen. Und auch der Verein Hilfe für Togo teilt mit, dass das für 22. März geplante Benefizkonzert in der Stadthalle Donzdorf verschoben wird, „bis sich die Lage beruhigt hat“.

Ersatztermin für Bülent Ceylan in EWS-Arena Göppingen

Daneben gibt es aber auch positive Nachrichten: Für den abgesagten Comedy-Abend mit Bülent Ceylan in der EWS-Arena in Göppingen wurde ein Ersatztermin gefunden: der 28.8.20. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Und bei der Geislinger Musikerinitiative Miev haben zwar aufgrund der Corona-Fälle die Gruppen Firkin und Sir Reg ihren heutigen Auftritt abgesagt (gekaufte Tickets werden rückvergütet und sind ungültig), aber Miev hat für Ersatz gesorgt: Dario alias The Cheerful Usker ist heute in der Hauptstraße 134 in Geislingen zu hören.

„Karneval der Tiere“ in Eislingen findet statt

Und der Veranstalter des Orgelkonzerts „Karneval der Tiere“, die Christuskirchengemeinde in Eislingen, weist sogar ausdrücklich darauf hin, dass die Veranstaltung am Samstag, 14.3.20, trotz Corona auf jeden Fall stattfinden wird, da man sich „in der Kirche großzügig verteilen“ könne.