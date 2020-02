Nachdem am Dienstagabend bei einem Patienten im Landkreis Göppingen eine Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) nachgewiesen worden war, empfiehlt das Gesundheitsamt im Landkreis Göppingen die Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht das Gesundheitsamt keine Veranlassung von Schulschließungen oder die Notwendigkeit der Absage von Veranstaltungen, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstagabend. Kurz zuvor wurde in der Region ein Kickbox-Event in Salach abgesagt, zudem verzichtet das Bauunternehmen Leonhard Weiss mit Sitz in Göppingen auf eine Betriebsversammlung.

Gesundheitsamt Göppingen: Coronavirus keine Katastrophe

„Katastrophenmeldungen, die sich momentan im Internet verbreiten, sind Fake News und entbehren jeglicher Grundlage“, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamts weiter. Bei Fragen zu Auslandsreisen verweist es auf die Homepage des Auswärtigen Amtes.

Sämtliche Kontaktpersonen des Corona-Patienten, dem es „den Umständen entsprechen gut“ gehe, stünden unter häuslicher Quarantäne. „Daher sehen wir aktuell keine Veranlassung, neben den ohnehin zu dieser Jahreszeit empfehlenswerten Verhaltensmaßregeln im Bereich Hygiene weitere Quarantänemaßnahmen oder Bewegungseinschränkungen für Landkreisbewohner zu veranlassen”, wird Gesundheitsamts-Leiter Dr. Heinz Pöhler zitiert.

Telefon-Hotlines zu Coronavirus und Grippe

Auf der Seite www.infektionsschutz.de findet ihr Antworten auf Fragen rund um Händehygiene, Influenza/Grippe und Coronavirus. Zudem gibt es aus aktuellem Anlass folgende Telefon-Hotlines:

Gesundheitsamt Göppingen (07161) 202 53 70

Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg (0711) 90 439 555