Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch im Landkreis Göppingen 16 neue Corona-Fälle gemeldet. Aktuell sind 61 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Abend nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 14,3. Damit wurde der Wert 10 am fünften Tag in Folge überschritten. Damit tritt am Donnerstag laut der Corona-Verordnung des Landes automatisch die Inzidenzstufe 2 in Kraft, die gewisse Einschränkungen ...