Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Göppingen ist erneut gesunken. Mit acht neuen Fällen lag sie wie schon vor einer Woche im einstelligen Bereich.

Dashat am Montag keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis gemeldet. Die Zahl derliegt damit seit Beginn der Pandemie bei. Weil es 35 neue Genesene gab, sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 164. Die grafische Übersicht der aktuellen Fallzahlen im Landkreis Göppingen zeigt: In immer mehr Gemeinden gibt es aktuell keine Infizierten. Dieist am Freitag erstmals seit langem wieder unter 50 gesunken. Mit 51,1 liegt sie aktuell bei einem ähnlichen Wert wie am Wochenende