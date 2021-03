Das Kreisgesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall gemeldet, der im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. Damit erhöhte sich die Zahl der Menschen im Landkreis, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben sind, auf 155.

Was die registrierten Neuinfektionen betrifft, weichen die Zahlen der Kreisbehörde und die des Landesgesundheitsamts erheblich voneinander ab: Das Landratsamt meldete 21 neue Corona-Fälle, die Landesbehörde 52 neue Infektionen im Landkreis.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis, die angibt, wie viele neue Infektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat, stieg nach Angaben des Landesgesundheitsamts auf 47,3.

In der Göppinger Klinik am Eichert werden am Freitag (Stand 8.20 Uhr) elf positiv auf das Coronavirus getestete Patienten sowie sieben Verdachtsfälle stationär behandelt. Drei Patienten werden beatmet. In der Geislinger Helfenstein-Klinik gibt es einen positiven Fall.