Den dritten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis nun über 10 – somit rücken neue, moderate Einschränkungen näher. Nach fünf Tagen über diesem Schwellenwert greift wieder die Inzidenzstufe 2, derzeit gilt noch Stufe 1. Am Montag meldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 12 am Sonntag hatte er 11,6 und am Samstag 10,5 betragen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Montag keine neuen Infektion mit dem Coron...