Aus dem Lautsprecher dröhnt AC/DC, doch von den sonst üblichen Trillerpfeifen ist nichts zu hören, und auch die typischen roten Fahnen sind nur vereinzelt zu sehen. Ein Großteil der rund 170 Beschäftigten der Schweizer Group in Hattenhofen hat sich am Mittwochmittag am Standort versammelt. Eige...