Die Kreisärzteschaft Göppingen teilt mit, dass ab Montag, 26.10.20, die Zentrale Fieberambulanz mit Abstrichstelle wieder in Eislingen eingerichtet wird. In einer Mitteilung des Landratsamts Göppingen wird darauf hingewiesen, dass Patienten zuvor mit dem Hausarzt Rücksprache halten müssen, der eine Empfehlung für die Vorstellung in dieser Fieberambulanz beziehungsweise in der Abstrichstelle ausspricht.

Wo ist die Fieberambulanz im Kreis Göppingen und wann ist sie geöffnet?

Die Fieberambulanz für Patienten mit typischen Corona-Symptomen sowie die Abstrichstelle für Corona-Tests befinden sich in der Ulmer Straße 110 und ist werktäglich zunächst von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Wie sind die Öffnungszeiten der Abstrichstelle?

Die Vorstellung für einen Corona -Test bei der Abstrichstelle in Eislingen ist während der Öffnungszeiten möglich. Diese sind werktags von 17 bis 20 Uhr und am Wochenende von 18 bis 20 Uhr.

Brauche ich in einen Termin?

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird die Vereinbarung eines Termins empfohlen. Dies ist über die Telefonnummer (07161) 917 35 18 während der Öffnungszeiten möglich. In jedem Fall müssen Patienten zuvor Rücksprache mit ihrem Hausarzt halten.

Notfallpraxis für Erwachsene ebenfalls in Ulmer Straße verlagert