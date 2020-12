Wer vor Weihnachten einen Corona-Schnelltest im Kreis Göppingen machen will, kann ein Angebot des DRK-Kreisverbands in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium nutzen. „Das Ergebnis ist aber nur eine Momentaufnahme“, betont DRK-Kreisbereitschaftsleiter Raimund Matosic in einer Pressemitteilung. Wer ein negatives Ergebnis erhält und sich an die Vorgaben von Wissenschaft und Politik halte, „hat eine 95-prozentige Sicherheit, nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein und dies auch zu bleiben“.

Wo werden die Corona-Schnelltests im Kreis Göppingen durchgeführt?

Die Rotkreuzler im Kreis und einige Ärzte werden die Schnelltests an folgenden Orten im Kreisgebiet durchführen:

EWS-Arena in Göppingen

Jahnhalle in Geislingen

Kulturhalle in Süßen

Wann kann man sich testen lassen?

Anmeldung – ab dem 16. Dezember auf der Mittwoch, 23.12.2020, von 15 bis 18 und an Heiligabend am Donnerstag, 24.12.2020, von 9 bis 13 Uhr statt. Insgesamt können an beiden Tagen nach Schätzung des DRK gut tausend Menschen getestet werden. Getestet wird nur nach– ab dem 16. Dezember auf der Homepage des DRK-Kreisverbands Göppingen . Die Tests finden amvon 15 bis 18 und anamvon 9 bis 13 Uhr statt. Insgesamt können an beiden Tagen nach Schätzung des DRK gut tausend Menschen getestet werden.

Wie läuft ein Schnelltest ab und wie lange dauert es bis zum Ergebnis?

Die Mitarbeiter nehmen einen Nasen-Rachen-Abstrich der Testperson. Dann wird mit Hilfe eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassenen Antigentests ermittelt, ob eine Infizierung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, heißt es in der Mitteilung weiter. Innerhalb von maximal einer halben Stunde liege das Ergebnis vor.

Muss man den Abstrich bezahlen oder ist dieser kostenlos?

Unter Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer des DRK werden die Schnelltests kostenlos angeboten.

Was passiert bei einem positiven Testergebnis?

Wer positiv getestet ist, wird dem Gesundheitsamt gemeldet und muss sich der Mitteilung zufolge unverzüglich in Quarantäne begeben. In einer Fieberambulanz oder einer Teststelle werde dann ein zweiter Test vorgenommen.