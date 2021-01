Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 20 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Göppingen registriert. Da es zugleich auch 20 neue Genesene gab, blieb die Zahl der aktuell Infizierten im Vergleich zum Dienstag unverändert bei 243.

Obwohl die Behörde einen weiteren Todesfall meldete, bleibt die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen im Landkreis ebenfalls unverändert bei 145. Dies habe mit einer vorgenommenen Korrektur zu tun, erläuterte Clarissa Weber, Pressesprecherin des Landratsamts. Bei dem neuen Todesfall – dem einzigen seit 20. Januar – handelt es sich um einen über 90-jährigen Mann, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Der Todesfall steht nicht im Zusammenhang mit einer Pflegeeinrichtung, so das Gesundheitsamt.

Erfreulich sei, dass die neue hochinfektiöse Coronavirus-Mutation , die in Baden-Württemberg bereits nachgewiesen werden konnte, im Landkreis Göppingen bisher nicht registriert worden sei. Auch dieim Landkreis, die angibt, wie viele neue Infektionen es in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gegeben hat, war zuletzt deutlich gesunken. Am Mittwoch betrug der, am Dienstag hatte der Wert noch bei 69,7 gelegen.

Am Mittwoch wurde auch an den Alb-Fils-Kliniken , wo derzeitsowie elf Verdachtsfälle stationär behandelt werden, mit dergegen den Corona-Erreger begonnen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Kliniken haben aus dem ersten Kontingent, das der Landkreis vom Land bekommen hatte, 96 Impfdosen erhalten. Diese wurden nun durch den Betriebsärztlichen Dienst an Mitarbeiter beider Standorte, derund der, verimpft. „Angesichts der noch geringen Menge an Impfstoff mussten wir intern eine Priorisierung vorgenommen“, sagte Dr. Ingo Hüttner, Medizinischer Geschäftsführer der Alb-Fils-Kliniken. begonnen wurde bei den Kollegen, die direkt mit den Covid-Patienten zu tun haben, also zum Beispiel bei den Belegschaften der