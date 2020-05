Speisewirtschaften dürfen nach der Corona-Pandemie bedingten Schließung nun ab Montag,18.5.20, im Kreis Göppingen vollständig wieder öffnen. Das Stuttgarter Sozial- und Wirtschaftsministeriums hat am Sonntag, 10.5.20, die „Corona-Verordnung Gaststätten“ erlassen, die zeitgleich mit der allgemeinen Öffnung von Speisewirtschaften in Kraft treten wird. Darauf weist jetzt die Hygiene- und Arbeitsschutzvorgaben richten sich dabei sowohl an die Gastronomenals auch an deren Gäste. Das Stuttgarter Sozial- und Wirtschaftsministeriums hat am Sonntag, 10.5.20, die „Corona-Verordnung Gaststätten“ erlassen, die zeitgleich mit der allgemeinen Öffnung von Speisewirtschaften in Kraft treten wird. Darauf weist jetzt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bezirkskammer Göppingen hin. Die speziellenrichten sich dabei sowohl an die Gastronomenals auch an deren Gäste.

Bars im Kreis Göppingen bleiben geschlossen

„Unsere Mitgliedsunternehmen haben jetzt zumindest Klarheit, was sie zur Eröffnung am kommenden Montag beachten müssen, auch wenn es im Detail noch viele Fragen gibt“, berichtet Hans-Ulrich Kauderer vom Badhotel Stauferland in Bad Boll, der zugleich auch Mitglied der Göppinger IHK-Bezirksversammlung ist. Für das Tagesgeschäft ist der Öffnungstermin ein wichtiger erster Schritt, aber von der Normalität sei die Gastronomie noch weit entfernt. „Das gilt vor allem für die zahlreichen Schankwirtschaften und Bars im Kreis Göppingen, die noch immer ohne Perspektive sind“, betont der Hotelier. Er weist darauf hin, dass die Speisegastronomie maßgeblich von Familienfeiern lebe. Hier brauche die Branche schnell Planungssicherheit, da solche Geschäfte einen langen Vorlauf benötigen.

Öffnung des Gastronomie: Strenge Hygienevorschriften

In der neuen Verordnung ist geregelt, dass Gastronomen durch Aushang außerhalb der Gaststätte „prägnant und übersichtlich“ darstellen müssen, welche Vorgaben die Gäste betreffen. Das gelte insbesondere für die Hygienevorgaben sowie für eine vom Betreiber vorgesehene Reservierung. „Wo immer möglich, ist ein Abstand der Gäste zu allen Anwesenden von mindestens 1,5 Metern einzuhalten“, betont Kauderer.

Gäste bekommen Sitzplatz zugewiesen

Gästen müsse jeweils ein Sitzplatz zugewiesen werden und der Kontakt und die Kommunikation der Beschäftigten mit den Gästen sei „auf ein notwendiges Mindestmaß“ zu beschränken, so die Verordnung.

Soweit räumlich möglich, sollen Servierwagen benutzt werden. Wichtig sei. Das Personal muss die Gäste vor Betreten der Gaststätte über Reinigungsmöglichkeiten der Hände hinweisen sowie über Desinfektionsmöglichkeiten informieren. „Eigentlich selbstverständlich, aber unsere Gäste sind dazu angehalten, sich die Hände zu reinigen bevor sie Platz nehmen“, so Kauderer.

Maskenpflicht für Beschäftigte bei Gästekontakt

Die Beschäftigten müssen in allen Räumen der Gaststätte mit Gästekontakt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn es nicht unzumutbar ist oder wenn nicht ein anderweitiger baulicher Schutz besteht. Außerhalb der Räume der Gaststätte mit Gästekontakt gebe es keine Maskenpflicht für die Bedienung.

Kauderer betont, dass die Gastronomen verpflichtet sind, ihre eigenen Beschäftigten umfassend zu informieren und zu schulen. „Ich empfehle jedem, das auch entsprechend schriftlich zu dokumentieren“, so Kauderer.