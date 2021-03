Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen und liegt bei 125,9 (Donnerstag: 112). Laut Landesgesundheitsamt wurden im Kreis Göppingen 72 Neuinfektionen sowie ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie 166 Menchen gestorben. An der Klinik am Eichert gibt es mit Stand von Freitag 30 Covid-19-Patienten und fünf Verdachtsfälle, davon werden sechs beatmet; an der Helfenstein-Klinik sind es neun positive Fälle.