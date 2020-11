Seit Freitag hat es im Landkreis fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das geht aus den täglichen Lageberichten zu Covid-19 des Landesgesundheitsamts hervor.

Weitere aktuelle Corona-Zahlen für den Kreis Göppingen am Montag, 30.11.2020

Das Gesundheitsamt Göppingen registrierte 70 neue Corona-Fälle. Infizierte: Momentan gibt es im Kreis Göppingen 496 bestätigte Corona-Infizierte. Das ist ein Anstieg um 70 im Vergleich zum Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden 3.755 Corona-Fälle registriert.

7-Tage-Inzidenz: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen im Kreis Göppingen beträgt 138,3.

Genesene: Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 3.196 Corona-Patienten genesen.

So viele Corona-Fälle gibt es in den Kliniken in Göppingen und Geislingen.

In der Klinik am Eichert in Göppingen werden momentan 45 Corona-Patienten behandelt. Von ihnen sind acht beatmungspflichtig. Wie die Alb-Fils-Kliniken auf ihrer Homepage berichten, kümmert sich das Klinikpersonal um fünf Verdachtsfälle im Göppinger Krankenhaus.

In der Helfenstein-Klinik in Geislingen gibt es derzeit fünf positive Fälle und drei Verdachtsfälle. Beatmet werden dort derzeit keine Corona-Patienten.