Das Landesgesundheitsamt meldet am Sonntag, 15.11.2020, zwei weitere Todesfälle im Landkreis Göppingen, die in Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 49 an.

Die Inzidenz liegt am Sonntag bei 149,5. Am Freitag, 13.11., lag die Inzidenz bei 154,6. Die Behörde meldet am Sonntag außerdem 2975 übermittelte Corona-Fälle. Das sind 42 Fälle mehr als am 14.11.