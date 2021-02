Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt wie bereits am Sonntag im einstelligen Bereich: Das Gesundheitsamt meldete sieben neue Fälle. Weil gleichzeitig zwölf Menschen von ihrer Covid-Erkrankung genesen waren, sank die Zahl der aktuell Infizierten gestern um sechs Fälle, so dass 143 derzeit Infizierte gemeldet wurden. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 6965 Menschen positiv auf das Virus getestet.

In derwurden am Montag (Stand 8.25 Uhr) 23 Covid-Patienten und vier Verdachtsfälle stationär behandelt, davon musste einer beatmet werden. In derwurden vier Covid-Patienten und ein Verdachtsfall stationär behandelt. Am Dienstagmorgen (Stand 8.25 Uhr) gab es noch keine Aktualisierung der Fallzahlen auf der Homepage der Alb-Fils-Kliniken