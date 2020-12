Das Gesundheitsamt hat zwei weitere Todesfälle im Landkreis Göppingen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt steigt die Zahl der Todesfälle im Kreisgebiet seit Beginn der Pandemie damit auf 70.

Klinik am Eichert Corona

In ganz Baden-Württemberg laufen Vorbereitungen für die Einrichtung von Impfzentren , die laut Medienberichten bis Mitte Januar auch in den einzelnenverfügbar sein sollen. Das Landratsamt in Göppingen hat jetzt auf Anfrage mitgeteilt, man habe sich „frühzeitig mit dem Thema beschäftigt und eineunter der Leitung voneingerichtet, um sicherzustellen, dass wir im Landkreis für die Impfung der Bevölkerung bestmöglich aufgestellt sind, sobald ein Impfstoff verfügbar ist.“