Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Göppingen steigt wieder an: Nach 126,7 am Freitag und 117,8 am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt gestern 121,2. Demnach haben sich 48 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, am Samstag waren es 31. Am Sonntag wurde zudem ein neuer Todesfall gemeldet. Un...