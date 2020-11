Erneut ist ein Mensch im Landkreis Göppingen gestorben, der mit Corona infiziert war. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist damit auf 52 gestiegen. Das berichtet das Landratsamt am Mittwoch.

In den Alb-Fils-Kliniken werden auchversorgt, dies hauptsächlich in derDort werden aktuellsowie 15 Verdachtsfälle stationär behandelt; 9 müssen beatmet werden. In derwerden drei Verdachtsfälle behandelt (Stand: Donnerstag, 19.11.2020, 8.20 Uhr).