Nur an zwei Tagen wurden im Landkreis mehr Corona-Neuinfektionen registriert als gestern: Am 23. März (72) und am 1. April (49). Am 28. März waren es mit 42 Infektionen genau so viele wie am Mittwoch.

Somit hat der Kreis mit 35,6 den Vorwarnwert der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Vermutlich gelten deshalb bald strengere Regeln wie eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum und Sperrstunden in der Gastronomie. Bis Redaktionsschluss war die Ministerpräsidentenrunde bei Angela Merkel zu diesem Thema aber noch nicht beendet.