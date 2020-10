Um Mitternacht tritt am Samstag, 24. Oktober, im Kreis Göppingen eine Allgemeinverfügung des Landkreises in Kraft, die am Freitagmittag als Notbekanntmachung auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht wurde. Es gelten bis vorläufig 30. November von 23 Uhr bis 6 Uhr eine Sperrstunde und ein Alkoholabgabeverbot. Das Verbot betrifft sowohl die Gastronomie wie auch andere Verkaufsstellen wie Geschäfte oder Tankstellen.

Gastwirten, die sich nicht an die Sperrstunde halten, „wird der unmittelbare Zwang in Form der Stilllegung des Betriebs angedroht“. Wer Alkohol verkauft, muss mit 500 Euro Zwangsgeld rechnen.

Sperrstunde im Kreis Göppingen, der als Risikogebiet gilt

Risikogebiet. Die Allgemeinverfügung wurde notwendig, weil seit Sonntag die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen im Landkreis Göppingen höher als 50 ist, am Donnerstag lag sie bei 65. Damit gilt der Kreis als

Wichtigste Punkte der Regelung: Es gilt eine Sperrstunde in der Gastronomie von 23 Uhr bis 6 Uhr sowie ein Alkoholabgabeverbot. Da die Notbekanntmachung erst um Mitternacht in Kraft tritt, gilt auch die Sperrstunde am heutigen Freitag erst ab 0 Uhr.

Sie Verfügung tritt nur dann vor Ablauf des 30. November 2020 außer Kraft, wenn die Sieben-Tages Inzidenz von 50 bezogen auf den Landkreis Göppingen in sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird.