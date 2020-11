Erneut sind zwei Menschen im Landkreis Göppingen gestorben, die man zuvor positiv auf Covid-19 getestet hatte. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, ist damit die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 63 gestiegen. Zudem gibt es so viele Neuinfektionen wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie im März.

In derwerden momentan. Von ihnen sind zehn beatmungspflichtig. Wie die Alb-Fils-Kliniken auf ihrer Homepage berichten, kümmert sich das Klinikpersonal um neun Verdachtsfälle im Göppinger Krankenhaus. In dergibt es derzeit vier positive Fälle und zwei Verdachtsfälle (Stand: 27.11.2020, 8.25 Uhr). Das Geislinger Krankenhaus war, schwerpunktmäßig werden Covid-Patienten in Göppingen behandelt.