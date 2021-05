Professor Martin Bommer hat derzeit schlaflose Nächte. „Unser Personal kommt mehr als auf dem Zahnfleisch daher“, sagt der Ärztliche Direktor in der Klinik am Eichert. Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. „Die nächsten 14 Tage werden extrem kritisch. Es beginnt die schwierigste Pha...