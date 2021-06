Vom heutigen Montag an gelten im Landkreis Göppingen wieder mehr Freiheiten in der Corona-Pandemie. Denn das Land Baden-Württemberg passt die Corona-Verordnung an die sinkende Zahl der registrierten Infizierten an.

Die neuen Regelungen sehen neben schrittweisen Öffnungen im 14-Tage-Rhythmus rasch...