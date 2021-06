Das Gesundheitsamt hat elf neue Coronafälle im Landkreis Göppingen registriert, die Gesamtzahl der aktuell Infizierten sinkt leicht auf 93. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen und lag nach 19,8 am Mittwoch am Donnerstag bei 21,3. In der Klinik am Eichert Göppingen werden aktuell am Freitag (Stand 8:20 Uhr) sieben Corona-Patienten versorgt, drei müssen beatmet werden, es gibt einen Verdachtsfall. In der Geislinger Helfenstein Klinik gibt es zwei neue Verdachtsfälle. Nach dem Divi-Intensivregister gibt es derzeit (Stand 7:19 Uhr) sieben freie Intensivbetten im Kreis, 29 sind belegt.

Mehr Impfungen im KIZ

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) kann seit Montag wieder im Zweischichtbetrieb geimpft werden, dies teilt das Landratsamt mit. 14 Tage lang sei dies aufgrund fehlenden Impfstoffs nur im Einschichtbetrieb möglich gewesen. Mehr als 4000 Impfungen seien im KIZ in dieser Woche geplant. Für die im März gemeinsam mit der Kreisärzteschaft angebotene Sonderimpfaktion konnten in dieser Woche zudem die Impfdosen für die jetzt anstehenden Zweitimpfungen zur Verfügung gestellt werden.

Die Mobilen Impfteams des Zentralen Impfzentrums Ulm (ZIZ) nehmen weitere Pop-Up-Impfungen in den Städten und Gemeinden des Landkreises vor. Mit den seit vergangener Woche möglichen Betriebsarztimpfungen sowie dem Mobilen Impfbus gibt es weitere Bausteine der Impfkampagne im Landkreis Göppingen. „Ich freue mich sehr darüber, dass aktuell auf breiter Front im Landkreis Göppingen geimpft werden kann. Dies führt dazu, dass in absehbarer Zeit die Hälfte der Landkreisbevölkerung mindestens einmal geimpft sein wird. Ein Viertel ist bereits aktuell vollständig geimpft“, wird Landrat Edgar Wolff von der Pressestelle zitiert. Stand 15. Juni wurden 71.717 Impfungen durch das Kreisimpfzentrum, die Mobilen Impfteams des KIZ Göppingen sowie des ZIZ Ulm im Landkreis Göppingen verabreicht. In den Arztpraxen gab es zudem insgesamt 66.079 Impfungen.

Das Land hat angekündigt, bereits ab kommender Woche mit dem Versand der QR-Codes für den Digitalen Impfpass für all jene Personen zu beginnen, die in den Impfzentren ihre Impfungen erhalten haben. Etwa zwei bis drei Wochen soll es demnach dauern, bis landesweit alle Codes verschickt sind. Wer so lange nicht warten möchte, hat die Möglichkeit, sich in vielen Apotheken den Digitalen Impfpass zu besorgen. Wer neu geimpft wird, erhält den QR-Code direkt im Kreisimpfzentrum nach der Impfung.

Info Die im Landkreis Göppingen aktuell gültigen Corona-Regelungen können auf der Homepage des Landkreises eingesehen werden unter der Rubrik „Aktuell geltende Regelungen“.