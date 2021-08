Das Gesundheitsamt hat am Montag drei neue Coronafälle im Landkreis registriert, die Zahl der aktuell Infizierten betrug 97 (minus eins), die Gesamtzahl der Genesenen seit Beginn der Pandemie kletterte im Kreis auf 12.853. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 27,1 und damit etwas niedriger als am Sonntag (28,3).

In der Göppinger Klinik am Eichert werden aktuell am Dienstag (Stand 8:20 Uhr) sechs Covid-Patienten versorgt, es gibt zwei Verdachtsfälle, in der Geislinger Helfenstein Klinik gibt es einen Verdachtsfall.