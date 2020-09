Momentan sind – Stand Donnerstag – im Kreis Göppingen insgesamt 55 Infektionen mit Covid-19 bekannt. Die Lage ist je nach Kreisgemeinde unterschiedlich: In Ebersbach gibt es mit insgesamt 14 die meisten Infizierten; darauf folgen Göppingen mit zehn Corona-Fällen, Kuchen mit sieben und Geislingen sowie Eislingen mit jeweils mit sechs aktuell registrierten Infektionen.

Des Weiteren betroffen sind Donzdorf (3), Lauterstein (3), Ottenbach (2), Gingen (1), Wiesensteig (1), Hohenstadt (1) und Wangen (1). Die anderen Gemeinden sind derzeit coronafrei.

In der Klinik am Eichert in Göppingen wird zurzeitmit nachgewiesener Corona-Infektion behandelt, zudem gibt es zwei Verdachtsfälle; eine der Personen muss beatmet werden. In derwerden derzeit keine Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt.