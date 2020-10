Es ist die höchste Zahl an Neuinfektionen seit dem 2. April: 33 Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus angesteckt haben, verzeichnete das Gesundheitsamt im Landkreis Göppingen am Mittwoch, die Gesamtzahl der Infizierten stieg damit von 52 auf 80. Damit schnellt auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Neuinfektionen es innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern gibt, von 19,3 auf 29,8. Der Landesschnitt betrug 17,6 (Dienstag: 16,4).

Steigt der Inzidenz-Wert im Landkreis weiter an, hat dies Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens: So soll es beispielsweise eine Höchstteilnehmerzahl für Feierlichkeiten in öffentlichen, angemieteten und privaten Räumen geben, wenn der Wert 35 überschreitet.

26 Infizierte allein in Göppingen

Am deutlichsten ist der Anstieg der Infektionen in Göppingen, hier sind es nun 26, ein Plus von rund 100 Prozent zum Vortag. In Donzdorf, wo etliche Stadträte nach einem geselligen Beisammensein infiziert sind, notiert das Gesundheitsamt nun acht Infektionen. Ebersbach verzeichnet jetzt zwölf Infizierte.

Mittwoch auf Rang 6 bei Neuinfektionen

Am 2. April wurden 35 Neuinfektionen verzeichnet, nur an fünf weiteren Tagen zuvor wurden seit Beginn der Pandemie 35 oder mehr Infektionen im Landkreis registriert. Der Spitzenwert lag am 23. März bei 72. Damit rangiert der Mittwoch dieser Woche auf Rang sechs bei den Neuinfektionen.