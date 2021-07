Am Samstag meldete das Gesundheitsamt für den Kreis Göppingen einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 10,5 (nach 8,5 am Freitag), am Sonntag von 11,6. Der Landesdurchschnitt lag am Samstag bei 12,2, am Sonntag bei 12,4. Neue Todesfälle wurden dem Landesgesundheitsamt aus dem Kreis Göppingen weder am Samstag noch am Sonntag gemeldet.

In der Göppinger Klinik am Eichert gibt es aktuell am Montag (Stand 8:20 Uhr) sechs Verdachtsfälle auf Corona-Infektionen, in der Geislinger Helfenstein Klinik gibt es einen Verdachtsfall.