Das Gesundheitsamt hat 21 neue Corona-Fälle im Landkreis Göppingen registriert. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg auf 204, die Zahl der wieder Genesenen um 18 auf insgesamt 7082.

7-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen liegt bei 59,7

Die 7-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele neue Infektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat, ist im Landkreis weiter gestiegen und liegt heute, Dienstag, 9.03.2021, bei 59,7. Am Freitag hatte der Wert bei 51,5, am Sonntag bei 57,3 gelegen.

In der Klinik am Eichert Göppingen werden am Dienstag (Stand 8:30 Uhr) zehn Covid-19-Patienten stationär behandelt, es gibt neun Verdachtsfälle, drei Patienten sind beatmungspflichtig. In der Geislinger Helfenstein Klinik gibt es aktuell neun positive Corona-Fälle.