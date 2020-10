Am Mittwoch hatte der Kreis Göppingen den Warnwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz mit 35,6 überschritten, am Donnerstag stieg dieser weiter an: In den vergangenen sieben Tagen haben sich nun 39,1 Menschen pro 100 000 Einwohner infiziert. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg um weitere 21 auf 142...