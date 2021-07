Das Landratsamt hat am Donnerstag klargestellt, warum die Beschränkungen, die mit der Inzidenzstufe 2 einhergehen, nicht am Donnerstag, sondern erst am Samstag in Kraft treten. Der Kreis hatte am Mittwoch den fünften Tag in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als zehn – damit gelten wieder neue Einschränkungen, vor allem bei der Anzahl der Personen, die zusammenkommen dürfen.

Der Eintritt in die Inzidenstufe 2 wird „ortsüblich“ ...