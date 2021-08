Von 34,5 am Freitag über 38 am Samstag auf 51,5 am Sonntag stieg der Wert. Dies hat das Landesgesundheitsamt mitgeteilt. Die Behörde registrierte am Sonntag 34 neue Infektionen, in den vergangenen sieben Tagen waren es 133. Insgesamt haben sich demnach seit Beginn der Pandemie im Landkreis 13.334 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Aktuell werden am Montag (Stand 8:20 Uhr) in der Göppinger Klinik am Eichert sechs Covidpatienten versorgt, es gibt vier Verdachtsfälle.