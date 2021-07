Wie am Samstag lag die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt am Sonntag unverändert bei 9,3. Es gab 24 Neuinfektionen. Der Wert liegt damit leicht unter jenem vom Freitag mit 25 Neuinfizierten innerhalb einer Woche. Die Fallzahl pro 100.000 Einwohner lag am Sonntag im Landkreis bei 5029. Am Wochenende wurden keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie starben im Landkreis Göppingen 242 Menschen an oder mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Göppingen 12.982 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt.

Aktuell werden in der Klinik am Eichert in Göppingen vier Covid-Patienten versorgt, es gibt vier Verdachtsfälle.