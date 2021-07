Derzeit liegt der Landkreis Göppingen bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner deutlich unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg. Neue Infektionen oder gar Todesfälle wurden dem Landesgesundheitsamt aus dem Kreis Göppingen weder am Samstag noch am Sonntag gemeldet. Am Samstag...