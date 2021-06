Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 16 neue Corona-Fälle im Landkreis registriert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 12.519 Menschen im Kreis positiv auf das Virus getestet. Davon sind bereits 12.200 Personen wieder genesen. Aktuell sind 95 Menschen infiziert, 13 weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis pro 100.000 Einwohner lag am Mittwoch nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 19,8 (Vortag: 18,6).

In der Göppinger Klinik am Eichert werden aktuell (Stand 8:20 Uhr) am Donnerstag noch neun Corona-Patienten versorgt, drei davon müssen beatmet werden, es gibt sieben Verdachtsfälle. Nach dem Divi-Intensivregister gibt es (Stand 13:19 Uhr) sechs freie Intensivbetten, 30 sind belegt.