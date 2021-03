In so mancher Hausarztpraxis standen in dieser Woche die Telefone nicht still. Der Grund: Wegen stark steigender Infektionszahlen erhielt der Landkreis Göppingen eine Ausnahmegenehmigung. Die niedergelassenen Ärzten wurden in die Impfkampagne eingebunden und durften den Impfstoff gegen das Coronav...