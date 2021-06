Die Gesamtzahl der an oder mit dem Corona-Virus-Verstorbenen im Kreis stieg damit auf 227. Es wurden neun neue Coronafälle registriert, die Zahl der aktuell Infizierten betrug 101 (minus zwei), es gab elf neue Gesenene. Die Inzidenz lag bei 24 (Vortag: 24,8).

Aktuell werden am Mittwoch (Stand 8:50 Uhr) in der Göppinger Klinik am Eichert fünf Corona-Patienten versorgt, es gibt fünf Verdachtsfälle. In der Geislinger Helfenstein Klinik gibt es derzeit keine Corona-Patienten. Nach dem Divi-Intensivregister gibt es aktuell (Stand 7:19 Uhr) fünf freie Intensivbetten im Kreis Göppingen, 32 sind belegt.