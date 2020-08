aktuellen Corona-Fälle im Kreis Göppingen geht laut Gesundheitsamt momentan wieder zurück. Das betrifft auch Geislingen, wo es jüngst verhältnismäßig viele Neuinfektionen gab. Vergangene Woche wurde dort zum zweiten Mal eine Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden war. In Die Zahl derim Kreisgeht lautmomentan wieder zurück. Das betrifft auch, wo es jüngst verhältnismäßig viele Neuinfektionen gab. Vergangene Woche wurde dort zum zweiten Mal eine Schulklasse vorsorglich in Quarantäne versetzt, nachdem einer derworden war. In Baden-Württemberg steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an.

Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Kreis Göppingen gesunken

Am Dienstag, 4.8.20, betrug die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten und erkrankten Menschen im Kreis Göppingen insgesamt 12, am Vortag waren es noch 19. Die Zahl der aktuell Infizierten in Geislingen ist von neun auf drei gesunken.