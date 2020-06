Die Zahl der Personen im Kreis, bei denen aktuellbestätigt sind, ist seit Freitag einstellig. Dies ist der Statistik des Landratsamts Göppingen zu entnehmen, die montags bis freitags aktualisiert wird. Zugleich ist die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg auf einen Tiefstand gesunken.

Momentan sind demnachMenschen im Kreis Göppingen amerkrankt (Stand: 5.6.20, 8.02 Uhr). Am Mittwoch, 3.6.20, gab es noch 14 Erkrankte, am Folgetag, Donnerstag, blieb es unverändert. Insgesamt ist die Zahl seit längerer Zeit rückläufig. Daher wurde auch die Fieberambulanz mit Abstrichstelle in Eislingen mittlerweile geschlossen