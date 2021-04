Die Lage in den Alb-Fils-Kliniken spitzt sich zu, die Intensivstationen sind voll: Am Montag wurden an beiden Standorten 56 Covid-Patienten und sieben Verdachtsfälle behandelt. Davon lagen zehn Patienten auf der Intensivstation und wurden beatmet. „Insgesamt haben wir derzeit in Göppingen und ...