Am 6. Mai 2020 wurde zuletzt ein stationärer Corona-Patient in der Helfenstein-Klinik in Geislingen verzeichnet: Seit acht Wochen ist das Geislinger Haus der Alb-Fils-Kliniken laut einer Pressemitteilung coronafrei. Lediglich einige Verdachtsfälle wurden bisher noch betreut – und im Fall der positiven Bestätigung der Infektion an die Klinik am Eichert in Göppingen weitergeleitet. Dort wurde seit Dienstag, 30. Juni, kein Covid-19-Fall mehr registriert. Verdachtsfälle gibt es in Geislingen momentan keine, in Göppingen drei (Stand: 3. Juli).

Alb-Fils-Kliniken: Behandlung von Corona-Patienten bündeln

„Es war schon früh während der Corona-Pandemie unser Ziel, einen unserer beiden Standorte möglichst schnell frei von Covid-19-Patienten zu bekommen“, sagt Dr. Ingo Hüttner, der Medizinische Geschäftsführer der Alb-Fils-Kliniken. Das diente zum einen dem Schutz der Patienten und der Mitarbeiter, hatte zum anderen aber auch medizinische und personelle Gründe: „Dadurch war es uns möglich, die medizinisch-pflegerische Kompetenz in der Behandlung der Corona-Patienten zu bündeln und die aufgrund der Pandemie angespannte Personalsituation etwas zu entschärfen“, erklärt Hüttner.

Im Krankenhausbetrieb in Geislingen sei nun weitgehend Normalität eingekehrt. Die Palliativstation, die geschlossen worden war, ist wieder geöffnet – ebenso der Stationsbereich der Inneren Medizin, der vorübergehend zur Infektionsstation umfunktioniert worden war.

„In der Lage, auf mögliche zweite Welle zu reagieren“

An die Hoch-Zeit der Corona-Pandemie erinnern in der Geislinger Klinik der Mitteilung zufolge nur noch der Lotsenpunkt im Haupteingangsbereich, der die Patienten- und Besucherströme lenkt. Zudem gelten weiterhin besondere Sicherheitsmaßnahmen wie eingeschränkte Besuchszeiten und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Klinik sei jedoch „jederzeit in der Lage, auf eine mögliche zweite Welle zu reagieren und den Corona-Modus wieder zu aktivieren“, betont Hartmut Hippich, Standortleiter Pflege an der Helfenstein Klinik.

Corona-Verdachtsfälle werden weiterhin sofort isoliert, und es werden Abstriche genommen, heißt es weiter. Ist der Befund negativ, werden die Patienten in den allgemeinen Klinikbetrieb übernommen, ist er positiv, erfolgt der Transport in die Klinik am Eichert.

