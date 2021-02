Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts aktuell 44,9. Am Montag lag der Inzidenzwert noch bei 44,5. Die Gesundheitsbehörde hat neun neue Corona-Fälle im Landkreis Göppingen registriert. Da es zugleich auch 24 neue Genesene gab, sank die Zahl der aktuell Infizierten um 15 auf nun 136.

Die Klinik am Eichert Göppingen meldet am Mittwoch zehn positive Fälle und drei Verdachtsfälle, davon sind zwei Patienten beatmungspflichtig. Die Helfenstein Klinik Geislingen meldet aktuell einen positiven Corona-Fall (Stand 8:35 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 152.

Zahlen im Kreisgebiet

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es 7185 bestätigte Fälle unter den rund 258.000 Kreisbewohnern in 38 Städten und Gemeinden. Prozentual sind bisher rund 2,8 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an dem Virus erkrankt.

Die wenigsten bestätigten Corona-Fälle gab es bisher in Drackenstein (8), die meisten in Göppingen (1765). In den anderen Städten gibt es in Geislingen 766, in Eislingen 745, in Ebersbach 494, in Uhingen 349, in Donzdorf 289, in Süßen 285, in Salach 255 bestätigte Fälle des Virus.

Entwicklung der Inzidenz im Februar

35,3, was große Hoffnungen machte auf mögliche Lockerungen. Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Inzidenz im Februar im Kreis Göppingen: Seit dem Lockdown im Dezember ist die Inzidenz im Kreis deutlich gesunken, das zeigt eine Grafik vom Landratsamt Göppingen . Im Februar sank die Inzidenz bis zum 9. Februar auf den bisher niedrigsten Wert von, was große Hoffnungen machte auf mögliche Lockerungen. Die Übersicht zeigt die Entwicklung der Inzidenz im Februar im Kreis Göppingen:

22. Februar: Inzidenz 44,5.

21. Februar: Inzidenz 41,4

20. Februar: Inzidenz 39,9

19. Februar: Inzidenz 37,2

18. Februar: Inzidenz 35,6

17. Februar: Inzidenz 36

16. Februar: Inzidenz 39,9

15. Februar: Inzidenz 42,6

14. Februar: Inzidenz 45,3

13. Februar: Inzidenz 39,9

12. Februar: Inzidenz 36,4

11. Februar: Inzidenz 36

10. Februar: Inzidenz 38,4

9. Februar: Inzidenz 35,3

8. Februar: Inzidenz 36,4

7. Februar: Inzidenz 38,7

6. Februar: Inzidenz 40,3

5. Februar: Inzidenz 43,8

4. Februar: Inzidenz 47,6

3. Februar: Inzidenz 46,5

2. Februar: Inzidenz 48,4

1. Februar: Inzidenz 51,1