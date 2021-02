Das Gesundheitsamt meldet 20 neue Infektionen mit dem Corona-Virus, am Mittwoch waren es 15. Somit sind aktuell 147 Menschen im Landkreis Göppingen mit dem Virus infiziert, das ist der höchste Wert seit 7. Februar.

In der Klinik am Eichert werden zehn Coronafälle behandelt, es gibt sieben Verdachtsfälle, zwei Patienten werden beatmet. Zwei Corona-Patienten liegen in der Geislinger Helfensteinklinik, dort gibt es aktuell zwei Verdachtsfälle. (Stand 8:10 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche aufgetreten sind, liegt aktuell bei 35,6, am Mittwoch lag der Wert bei 36.

Insgesamt sind seit dem Ausbruch der Pandemie 7116 Corona-Fälle im Landkreis Göppingen bestätigt. 152 Menschen starben mit oder an einer Covid-19-Infektion. Insgesamt sind 6817 Menschen wieder genesen.