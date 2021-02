Das Gesundheitsamt hat 24 neue Corona-Infektionen im Landkreis registriert. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Menschen, die im Kreis Göppingen seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich damit auf 153.

Die Zahl der aktuell Infizierten steigt um 17 auf 153, sechs weitere Menschen gelten als genesen. Insgesamt sind im Kreis seit Ausbruch der Pandemie 7209 Corona-Infektionen bekannt geworden. 6903 Personen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner registriert wurden, beträgt wie bereits am Dienstag 44,9. Am Montag lag der Inzidenzwert bei 44,5. Zuvor war er bereits deutlich unter 40 gesunken.

In der Göppinger Klinik am Eichert werden am Donnerstag (Stand 8.25 Uhr) neun positive Fälle und acht Verdachtsfälle behandelt, zwei Patienten sind beatmungspflichtig.

In der Geislinger Helfenstein-Klinik, dem zweiten Standort der Alb-Fils-Kliniken, gibt es wie gehabt einen positiv getesteten Patienten.