Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist am Mittwoch weiter gestiegen: Nach 223 am Dienstag auf 234. Das Gesundheitsamt meldete 102 neue Corona-Fälle. Die Zahl der aktuell Infizierten erreichte mit 825 einen neuen Höchststand, am Vortag waren es noch 807 gewesen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnete das Gesundheitsamt nicht.

Fallzahlen aus den Kliniken heute, Donnerstag, 15.04.2021

In der Klinik am Eichert in Göppingen werden am heutigen Donnerstag (Stand 8:40 Uhr) 40 Covid-19-Patienten versorgt, es gibt drei Verdachtsfälle, acht Patienten müssen beatmet werden. In der Geislinger Helfensteinklinik werden sieben Patienten versorgt, es gibt einen Verdachtsfall.

Nach dem DIVI-Intensivregister sind im Kreis von 37 Intensivbetten heute (07:19 Uhr) 34 belegt und drei frei.

Alle Hintergründe zur Pressekonferenz am Mittwoch mit den Pandemie-Verantwortlichen im Landkreis gibt es hier:

Redakteur Dirk Hülser bewertet in seinem Kommentar die Corona-Situation im Kreis: