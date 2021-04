Die Zahl der mit Corona Infizierten im Landkreis hat am Dienstag den dritten Tag in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Nach 745 aktuell Infizierten am Sonntag sowie 761 am Montag stieg die Zahl am Dienstag auf 807. Der bisherige Höchststand war mit 665 an Heiligabend erreicht worden.

Entspre...