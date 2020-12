Landesgesundheitsamt meldete am Samstag, 19.12.2020, 70 Corona-Neuinfektionen im Kreis Göppingen und einen weiteren Todesfall. Das Gesundheitsamt Göppingen, das am Wochenende keine aktuellen Zahlen veröffentlicht, hatte am Freitag noch von einem „Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, stieg an diesem Tag auf den Wert von 191,9. Das war unter dem Landesdurchschnitt von 204. Ob dies kurz vor strengere Maßnahmen für die Bewohner im Landkreis Göppingen bedeutet, ist noch nicht klar. Dasmeldete am70im Kreisund einen weiteren. Das, das am Wochenende keine aktuellen Zahlen veröffentlicht, hatte am Freitag noch von einem „ diffusen Geschehen“ bei der Ausbreitung des Coronavirus berichtet. Die, also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, stieg an diesem Tag auf den Wert von 191,9. Das war unter demvon 204. Ob dies kurz vor Weihnachten, wenn die Corona-Regeln vorübergehend gelockert werden sollen,für die Bewohner im Landkreis Göppingen bedeutet, ist noch nicht klar.

Hotspot-Inzidenzwert erreicht: 7-Tage-Inzidenz im Kreis Göppingen steigt auf 208

Am Sonntag, 20.12.2020 (Stand 16 Uhr), verzeichnete das Landesgesundheitsamt im Kreis Göppingen insgesamt 5260 aktuelle Corona-Fälle, das waren 71 mehr als am Samstag. Es gab am Sonntag keinen weiteren Todesfall. Der Inzidenzwert stieg auf 210, im Landesschnitt liegt sie bei 208.

Aktuelle Zahlen aus den Kliniken in Göppingen und Geislingen

Die Klinik am Eichert und die Helfenstein-Klinik in Geislingen meldeten zum Wochenbeginn neue Zahlen der stationär behandelten Covid-Patienten. Am Montag, 21.12.2020, gibt es 54 bestätigte Fälle in Göppingen und 13 Verdachtsfälle, sechs Corona-Patienten müssen beatmet werden. In der Geislinger Klinik gibt es 14 Infizierte und einen Verdachtsfall.