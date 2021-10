Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, sind im Landkreis Göppingen nach Angaben des Sozialministeriums insgesamt 60,1 Prozent der Menschen vollständig geimpft, 62,2 Prozent mindestens einmal. Stichtag für die Erhebung war der 3. Oktober.

Insgesamt leben nach Daten des Statistischen Landesamt (Stand 30.06.2020) 258.580 Menschen im Kreis Göppingen, das Landratsamt gibt die Zahl auf seiner Homepage mit rund 258.000 an. Nach dieser Bevölkerungszahl - allerdings aus dem Vorjahr - entsprechen 60 Prozent demnach etwa 154.800 Menschen im Kreis, die geimpft sind. Aktuellere Zahlen zur Anzahl der Menschen im Landkreis gibt es noch nicht, deswegen ist die Berechnung nur eine grobe Annäherung. Stand Ende 2020 gab es 33.949 Kinder bis einschließlich 13 Jahre und 9974 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Ab zwölf Jahren können sich Kinder auch gegen Corona impfen lassen.

Am Mittwoch wurden im Kreis 36 neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Landesgesundheitsamts im Landkreis weiter gesunken auf 58,7 (Dienstag: 66,1).

In der Göppinger Klinik am Eichert werden aktuell am Donnerstag (Stand 9 Uhr) 14 Covid-Patienten versorgt, ein Patient muss beatmet werden, es gibt einen Verdachtsfall.