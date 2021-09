Der Landkreis Göppingen blieb am Wochenende in der Corona-Pandemie bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit etwa 60 deutlich unter dem Landesdurchschnitt, der derzeit bei etwa 80 liegt. Das Landesgesundheitsamt meldete am Samstag 41 Corona-Neuinfektionen im Kreis Göppingen, am Sonntag waren es 12.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19 waren am Wochenende im Landkreis nicht zu beklagen.